На Кубани в 2023 году капитально отремонтировали 965 домов

В Краснодарском крае с начала года провели капремонт в 965 домах. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Капремонт проводят на территории 85 субъектов РФ. По количеству отремонтированных зданий Кубань занимает четвертое место в стране. Регион обгоняют только Москва (2731 домов), Московская область (2196 домов) и Санкт-Петербург (1043).

По словам зампредседателя правительства Марата Хуснуллина, всего с начала года в России отремонтировали 23 262 многоэтажки, в которых проживает около 3,85 млн человек. Площадь работ составила 98,5 млн кв. м. В домах обновили конструктивные элементы зданий, в том числе инженерные коммуникации, крыши, фасады и лифтовое оборудование.

Татьяна Ручкина

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