Восемь тамбовских зданий включили в реестр памятников

В Тамбовской области восемь зданий включили в реестр объектов культурного наследия (ОКН). Четыре из них расположены в областном центре, по одному — в городах Рассказово и Мичуринск, в Пичаевском и Моршанском районах. Соответствующие приказы областного департамента по госохране ОКН опубликованы на интернет-портале правовой информации.

В Тамбове памятниками признаны «Здание бактериологического института» на улице Бориса Васильева, 5 (начало XX века), «Корпус лаборатории при оспенном телятнике» (признан как «Конюшни бактериологического института»; начало XX — середина XX века), расположенный по тому же адресу, «Фельдшерская школа» на улице Московской, 46 (признана как «Здание квартир служащих благотворительных земских учреждений»; начало XX века) и «Кухня губернской земской больницы» на улице Московской, 29 (середина XIX — начало XX века).

В Рассказово в реестр ОКН вошел «Дом жилой» на улице Комитетской, 20 (1930-е годы). В Мичуринске — «Свято-Троицкий Козловский мужской монастырь», который решили обозначить как «Козловский Свято-Троицкий мужской монастырь» (конец XVII — конец XVIII веков). Кроме того, в приказе департамента объект представлен как комплекс, в который входят Церковь Успения Пресвятой Богородицы (конец XVII — конец XVIII веков), корпус настоятеля (начало XIX века), стена ограждения с воротами и башнями (середина XVIII века).

В пичаевском селе Гагарине в перечень памятников включен «Храм Воскресения Христова» (1833 год), в моршанском селе Серповом — «Церковь Воскресения Христова».

Документы также устанавливают правила нахождения на территории ОКН. Там разрешены работы по сохранению, ремонту и реконструкции памятников, хозяйственная деятельность, которая обеспечит «функционирование объектов в современных условиях» и не будет мешать их сохранению. Запрещены — ведение строительных работ, за исключением направленных на сохранение, и размещение рекламных конструкций.

В начале ноября департамент сообщил о взятии под государственную охрану «Хитровского двухклассного земского училища» в селе Хитрове Рассказовского района и «Здании общественного назначения» в Рассказове.

Алина Морозова

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