В Екатеринбурге подросток поджег 13-летнего мальчика

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга летом 2023 года 16-летний подросток поджег 13-летнего мальчика. Об этом сообщил портал Ura.ru.

Инцидент произошел 21 августа. По словам мамы мальчика, которого зовут Ярослав, в тот день дети приобрели пятилитровую бутылку с бензином для того, чтобы заправить мотобайк. «Мой сын держал в руках бутыль, когда Артем со всей силой толкнул его. Естественно, бензин пролился на Ярослава»,— заявила женщина. А затем, по ее словам, другой подросток поднес к ее сыну зажигалку и поджег его.

Пострадавший мальчик получил 50% ожогов тела. «Он пробыл в больнице 66 дней. Там ему провели операцию по пересадке кожи. Ребенок может остаться инвалидом»,— передает агентство.

Следователи Верх-Исетского района Екатеринбурга по поручению главы СКР Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка. Он подозревается по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего). Расследование уголовного дела находится на контроле районной прокуратуры.

Полина Хабарова

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