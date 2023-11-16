Жителей Стерлитамака подозревают в бандитизме

Первый отдел по расследованию особо важных дел СКР по Башкирии возбудил уголовное дело по признакам бандитизма (1 и 2 ст. 209 УК РФ) и организации преступного сообщества и участия в нем, совершенных лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии (ч. 4 ст. 210 УК РФ), сообщили в пресс-службах республиканского СКР и регионального МВД.

Как следует из пресс-релиза, осенью 2022 года 39-летний житель Стерлитамака, находясь в заключении,

«был признан лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии».

По данным «Ъ-Уфа», речь идет о неоднократно судимом Николае Морозове.

Став так называемым «смотрящим», Морозов организовал в Стерлитамаке две вооруженные группы для совершения преступлений. В первую банду входили десять «спортсменов», а во вторую — четверо старших по возрасту, неоднократно судимых, «более опытных в криминальной сфере мужчин».

Члены группировки искали людей, по их мнению, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, нападали на них, похищали и требовали передавать им деньги и имущество, применяя насилие и угрожая расправой. Банды были обеспечены оружием, в том числе огнестрельным, сообщили в СКР и МВД.

С осени 2022 года по весну 2023 года от действий предполагаемых преступников пострадали 19 человек.

Весной текущего года сотрудники МВД республики задержали подозреваемых.

Майя Иванова

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