В выходные в Татарстане похолодает до 10 градусов мороза

В ближайшие выходные дни. 18 и 19 ноября, в Татарстане похолодает до-4-10°, днем ожидается не выше -1..-6°. Осадков не прогнозируется. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Завтра, 17 ноября, в Татарстане прогнозируется облачная с прояснениями погода с небольшим снегом. Температуры ночью составят 0..-4°, днем +1..-2°. На дорогах возможна гололедица.

По предварительным данным, в начале следующей неделе также осадков не ожидается. Температура ночью составит -5..-10°, днем -1..-6°. А 21 ноября в регионе значительно ухудшится погода, прогнозируют снег и мокрый снег, переходящие в дождь; метель и гололед; на дорогах гололедица, образование снежных заносов.

"Ъ-Казань"