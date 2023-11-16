«Авито»: Кубань занимает первое место в РФ по доле добросовестных продавцов

Краснодарский край лидирует среди других российских регионов по доле продавцов с «зелеными» профилями на «Авито». Согласно статистике сервиса, распределение «зеленых» профилей происходит следующим образом: Краснодарский край — 84%, Кировская область — 82%, Ростовская область — 82%, Нижегородская область — 82%,Ставропольский край — 81%.

Согласно системе «Качество сервиса продавцов» на «Авито», которая пока запущена в тестовом режиме, профили пользователей оказываются в зеленой, желтой или красной зоне (в зависимости от того, насколько добросовестно ведет себя продавец на платформе, в том числе как быстро отвечает покупателям и отправляет товары).

Как отметил директор по работе с данными «Авито» Андрей Рыбинцев, до недавнего времени на платформе применялись преимущественно инструменты, которые ограничивают вход недобросовестных продавцов. Новый сервис будет стимулировать пользователей улучшать качество работы.

Наталья Решетняк