На Кубани 2,5 тысячи тренеров повысили зарплату в статусе преподавателей

В Краснодарском крае более 2,5 тыс. человек перевели на должности тренеров-преподавателей с увеличением зарплаты. Как сообщает пресс-служба администрации региона, процесс прошел в рамках реализации закона о гармонизации спорта и образования и лицензирования спортивных организаций.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провел селекторное совещание по вопросу реализации закона. Он напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина к 2030 году нужно увеличить число систематически занимающихся спортом граждан до 70%.

По итогам совещания вице-губернатор Кубани Александр Власов отметил, что в регионе все организации и адреса спортивной подготовки получили бессрочные лицензии. План-график выполнен в полном объеме и в установленные сроки.

По данным министерства физической культуры и спорта Кубани, уровень средней зарплаты тренеров-преподавателей вырос по сравнению с первым полугодием с 49,9 тыс. руб. до 53,4 тыс. руб. К федеральной государственной информационной системе «Спорт» в регионе подключили 261 учреждение, которые обеспечивают дополнительные образовательные программы спортивной подготовки. Руководитель минспорта Кубани Серафим Тимченко отметил, что в регионе самое большое в стране число организаций и мест для спортподготовки.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram