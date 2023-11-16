УКВЗ изготовит 47 трамваев для Ярославля

АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод» (УКВЗ, входит в госкорпорацию «Роскосмос») поставит 47 трамваев в Ярославль. Соответствующий контракт предприятие заключило с концессионером ООО «Мовиста регионы Ярославль», сообщает пресс-служба УКВЗ.

По условиям договора, полностью низкопольные односекционные вагоны будут произведены и поставлены в 2023-2025 годах. Первый трамвай доставят в Ярославь до конца 2023 года. Вагоны будут оснащены климат-контролем, медиапанелями, валидаторами для безналичной оплаты, USB-разъемами для зарядки гаджетов.

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