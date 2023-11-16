Средний чек микрозайма в Удмуртии снизился до 8,4 тысяч рублей в октябре

Средний размер «займа до зарплаты», который жители Удмуртии брали в октябре, составил 8,4 тыс. руб. Это на 0,9% меньше, чем в предыдущем месяце, сообщает пресс-служба НБКИ. По динамике среднего размера микрозайма регион оказался на 29 строчке среди 30 субъектов-лидеров по данному направлению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

В целом по России в октябре средний размер микрозайма составил 9,45 тыс. руб. Таким образом, объем практически не изменился за месяц, рост составил 0,5%. Больше сумма оказалась в Москве — 11,5 тыс. руб., Санкт-Петербурге — 10,75 тыс. руб., Московской области — 10,37 тыс. руб., а также в Ставропольском и Краснодарском краях — 10,08 и 9,91 тыс. руб. соответственно.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что значение стабилизировалось из-за мер регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. В частности, в этом году ввели макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков, а также снизили максимально возможную процентную ставку по микрозаймам.