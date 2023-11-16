Более тысячи километров дорог отремонтировано в Нижегородской области

В Нижегородской области завершилась ремонтная кампания. С начала года в регионе в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» обновлено более 1 тыс. км дорог. Всего на ремонт дорог в текущем году направлено более 19 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным областного правительства, в нормативное состояние приведено 183 км дорог, которыми жители пользуются для подъезда к медицинским учреждениям, и 263 км дорог к школам и культурно-досуговым центрам. Проведен ремонт участков на межрегиональных трассах Ряжск — Касимов — Муром, Работки — Порецкое, Владимир — Муром — Арзамас.

По словам губернатора Глеба Никитина, привлечение в сферу дорожного ремонта специальных казначейских кредитов позволили часть работ выполнить со значительным опережением.

«Всегда основной акцент в дорожной кампании делаем на те дороги, которые ведут к важным соцобъектам (поликлиникам, школам, детсадам), по которым проходят маршруты общественного транспорта. Так будет и в следующем году. Работаем постоянно также над повышением безопасности на наших дорогах»,— подчеркнул губернатор.

Как писал «Ъ-Приволжье, в начале 2023 года в план по ремонту дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» было включено около 700 км региональных трасс. При этом в нижегородском правительстве в январе 2023 года заявляли, что в течение года объем работ будет увеличен.

Андрей Репин