В Татарстане пассажиропоток на водном транспорте увеличат до 500 тысяч человек

К 2025 году в Татарстане пассажиропоток на водном транспорте планируют увеличить до 500 тыс. человек. Об этом на конференции сказал глава Минтранса региона Фарит Ханифов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

По его словам, по итогам этого года пассажиропоток на воде ожидается на уровне 365 тыс. человек. Всего в Татарстане эксплуатируют 13 пассажирских судов, 11 дебаркадеров и 7 причальных стенок.

Также к 2025 году в Татарстане планируют отремонтировать пять судов, обновить скоростной флот, отремонтировать дебаркадеры и причальную инфраструктуру.в Чистополе, Болгаре и Набережных Челнах.

"Ъ-Казань"