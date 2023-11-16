В 2026 году из Ростова в города ДНР будут открыты регулярные водные маршруты

Соглашения о сотрудничестве в сфере пассажирских перевозок между Ростовской областью, ДНР, ЛНР и Херсонской областью были подписаны в рамках проходящей в Москве «Транспортной недели-2023», сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

Как уточняется в сообщении, в 2026 году по факту поставки в Ростовскую область двух морских судов «Метеор М» планируется открыть регулярный маршрут «Ростов-на-Дону – Таганрог – Мариуполь – Бердянск».

В настоящее время между Ростовской областью и ДНР действует 32 автобусных маршрута и железнодорожное сообщение.

Сергей Иванов