Жителей Краснодара предупредили о запахе гари 23 и 27 ноября
23 и 27 ноября на полях пригорода Краснодара проведут плановое сжигание рисовой соломы. Как сообщили в МЦУ города, в связи с этим жители могут ощущать запах гари.
На проведение работ уже получено разрешение от МЧС. Специалисты будут контролировать показатели атмосферного воздуха.
Уточняется, что мероприятие проведут с учетом розы ветров, скорости ветра и его направления в дневное время.
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