Жителей Краснодара предупредили о запахе гари 23 и 27 ноября

23 и 27 ноября на полях пригорода Краснодара проведут плановое сжигание рисовой соломы. Как сообщили в МЦУ города, в связи с этим жители могут ощущать запах гари.

На проведение работ уже получено разрешение от МЧС. Специалисты будут контролировать показатели атмосферного воздуха.

Уточняется, что мероприятие проведут с учетом розы ветров, скорости ветра и его направления в дневное время.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram