Покупатели разбирают квартиры

В Удмуртии цена за квадратный метр в новостройках с начала года поднялась на 15-23% и в среднем составила 100-105 тыс. руб., говорят участники рынка. Основные причины подорожания: повышенный спрос, обусловленный льготными госпрограммами по ипотеке, и рост ключевой ставки. Традиционно наибольший интерес покупателей вызывают студии, однокомнатные квартиры и «евродвушки». Эксперты ожидают, что до конца года спрос на жилье в новостройках не спадет, а цена за квадратный метр продолжит незначительно увеличиваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Удмуртии по итогам октября стоимость кв. м выросла на 3,5% за месяц и достигла 94,2 тыс. руб. Об этом сообщает сервис «Мир квартир». Средняя цена жилья в новостройке составила 4,8 млн руб., увеличившись на 4,5%. «Растущая ключевая ставка ЦБ еще в конце лета убедила покупателей недвижимости, что с приобретением квартиры в ипотеку нужно поторопиться, так как проценты по кредитам грозят увеличиться. В сентябре и октябре банки одобряли заявки, поданные еще в июле-августе. Плюс активизировались владельцы валютных сбережений, которые из-за выросшего курса доллара смогли позволить себе больше, чем когда-либо. Все это сделало октябрь горячим, а рост цен кв. м за этот месяц сравнялся с уровнем роста за весь третий квартал»,— прокомментировал генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Участники рынка недвижимости в Удмуртии подтвержают рост цен на новостройки. Руководитель отдела компании «Центр продаж новостроек и загородной недвижимости “Флэтхаус”» Оксана Мельник рассказала «Ъ-Удмуртия», что по сравнению с началом года стоимость кв. м в новостройках выросла в среднем на 23%. В первую очередь, на это влияет высокий спрос и увеличение стоимости проектного финансирования. По мнению риэлтора Александра Загуменнова, стоимость кв. м выросла на 10-15% с начала года. Основная причина — рост ключевой ставки.

«Застройщики строят дома на кредитные средства, а так как ключевая ставка растет, поэтому и необходимо повышать стоимость кв. м, чтобы отбивать эти проценты. Также спрос становится выше, что тоже сказывается на росте цены. Так как ипотека на вторичный рынок становится дороже, люди выбирают первичный рынок»,— добавил господин Загуменнов.

Руководитель отдела по работе с партнерами агентства недвижимости «Этажи» в Ижевске Анастасия Яранцева отмечает, что с начала года стоимость кв. м в среднем выросла с 88 до 95 тыс. руб. По ее мнению, в первую очередь на это повлияло изменение условий по ипотеке в этом году. По наблюдениям других участников рынка, на сегодняшний день средняя стоимость кв. м в новостройках в Ижевске приближается к 105 тыс. руб. Однако необходимо учитывать локацию жилого комплекса, наличие транспортных развязок, развитой инфраструктуры, детских садов и школ, говорит Оксана Мельник. В отдаленных районах стоимость квадратного метра составляет примерно 88 тыс. руб., в то время как в центральных районах она может доходить до 170 тыс. руб. за кв. м. «Спрос на новостройки не сильно изменился. Он примерно такой же, но стали больше брать квартиры эконом-сегмента. В целом, самые популярные — это однокомнатные квартиры, “евродвушки” и “плюс два”, когда кухня-столовая и две спальни»,— рассказал Александр Загуменнов.

Оксана Мельник также отмечает, что последнее время наблюдается стойкое увеличение спроса на новостройки. Летом это было связано с несколькими факторами: нестабильная ситуация в экономике, ожидаемое повышение ключевой ставки и мероприятия стимулирующего характера со стороны застройщиков.

«Сейчас сохраняется тенденция спроса на квартиры небольшого формата. Это обусловлено тем, что молодые семьи стремятся жить отдельно от родителей и в качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал. Также квартиры этого формата приобретаются для иногородних студентов, а учитывая наличие большого количества вузов, это достаточно весомая категория покупателей»,— прокомментировала госпожа Мельник.

Она добавила, что двух-трех комнатные квартиры становятся актуальны для семей после рождения второго ребенка, когда на первый план выходят такие критерии выбора как качество жилой среды: безопасная придомовая территория, обособленное приватное пространство, качественное наполнение детских игровых зон, шаговая доступность детских учреждений. Последняя из тенденций — квартиры с отдельным входом, либо с собственными террасами.

Повышение ключевой ставки влечет снижение активности покупателей вторичного сегмента рынка недвижимости, а потому спрос еще больше сместится в сторону первичного жилья, где сохраняются льготные ипотечные программы, считает Оксана Мельник. «Рынок продаж первичного жилья будет очень активным до конца года, люди часто стараются закончить решение квартирного вопроса в этот период. Резких скачков цен не предвидится: предполагаю, что рост цен составит 2-3%»,— заключила госпожа Мельник. Александр Загуменнов также ожидает, что цены будут незначительно расти. «Из-за удорожания всего: кредитов, стройматериалов и так далее»,— добавил он.

Анастасия Яранцева считает, что изменения ключевой ставки будет увеличивать спрос на новостройки, поскольку льготных программ поднятие ставки не касается и они останутся на прежнем уровне 6-8%. «До конца года спрос на новостройки однозначно будет высокий. В том числе за счет сезонности. Исходя из графиков поднятия цен застройщиков, будет два-три повышения в среднем на 3-5 тыс. руб. за кв. м»,— заключила госпожа Яранцева.

Татьяна Колегова