Разница между запрошенной и одобренной суммой займа в Сибири достигла максимума

В январе-октябре 2023 года разница между запрошенной и одобренной суммой в сегменте микрокредитования в Сибири достигла максимума за последние три года. В этот период при первом обращении новые клиенты могли рассчитывать на сумму в размере 49% от запрошенной, подсчитал онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia). При втором и третьем обращениях она увеличилась до 60% и 73% от запрошенных соответственно. Указанные значения ниже не только 2022 года, но и «пандемийного» 2020 года, когда они составляли 51%, 63% и 79% для первого, второго и третьего обращений соответственно.

«В 2023 году экономика адаптировалась к новым вызовам и стала более прогнозируемой. При этом на фоне темпов инфляции населению требовалось больше средств для покрытия своих потребностей, но кредиторы продолжили снижать одобряемые суммы для заемщиков с высокой долговой нагрузкой, чтобы соответствовать регуляторным требованиям», - отмечают эксперты сервиса.

Для МФО с 1 января 2023 года в первом и втором кварталах на заемщиков с показателем предельной долговой нагрузки (ПДН) выше 80% не должно приходиться более 35% от всех выданных займов, в третьем квартале — не более 30%, в четвертом — не более 15%.

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Лолита Белова