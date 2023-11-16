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C 2024 года в Татарстане вырастет размер взноса за капремонт

С начала следующего года в Татарстане вырастет минимальная сумма взноса за капремонт многоквартирных домов. Об этом в ходе пресс-конференции сказал первый замглавы Минстроя республики Алексей Фролов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его словам, нынешняя стоимость взноса составляет 6,95 руб. за 1 кв. м. Со следующего года размер превысит 7 руб. При этом конкретную цифру господин Фролов называть не стал, заявив, что необходимо провести оценку типовых решений и документации.

Алексей Фролов добавил, что скоро в Татарстане проведут экспертизу с управляющими организациями с оценкой средней стоимости капремонта. И потом Минстрой Татарстана установит, каким будет минимальный размер, начиная с 2024 года.

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