C 2024 года в Татарстане вырастет размер взноса за капремонт
С начала следующего года в Татарстане вырастет минимальная сумма взноса за капремонт многоквартирных домов. Об этом в ходе пресс-конференции сказал первый замглавы Минстроя республики Алексей Фролов.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По его словам, нынешняя стоимость взноса составляет 6,95 руб. за 1 кв. м. Со следующего года размер превысит 7 руб. При этом конкретную цифру господин Фролов называть не стал, заявив, что необходимо провести оценку типовых решений и документации.
Алексей Фролов добавил, что скоро в Татарстане проведут экспертизу с управляющими организациями с оценкой средней стоимости капремонта. И потом Минстрой Татарстана установит, каким будет минимальный размер, начиная с 2024 года.