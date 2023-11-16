«Дом смерти» в Уфе могут достроить через два месяца

Проблемный долгострой на пересечении улиц Кирова и Пархоменко в Уфе, известный как «Дом смерти», достроят за два месяца. Об этом на брифинге в «Башинформе» сообщил первый заместитель министра строительства и архитектуры республики Артем Ковшов.

«Сейчас дом оживает, осталось немного усилий, буквально 1,5 — 2 месяца до полноценного ввода в эксплуатацию. Строительство завершается силами республики и самих дольщиков. Остались работы по благоустройству, к счастью, погода позволяет, надеемся на следующей неделе завершить, и останется две недели работ по фасаду. Огромная работа ведётся внутри — задействованы более ста человек»,— отметил господин Ковшов.

Проблемный дом в 2009 года начал возводить региональный общественный фонд «Спортивно-реабилитационный центр инвалидов по зрению «Луч». Около 100 пайщиков вложили в строительство 307 млн руб. Сдача объекта планировалась в 2010 году, но неоднократно переносилась. В 2016 году стройку заморозили. В 2020 году дом был включен в Единый реестр проблемных объектов. В 2018 году экс-руководители подрядчика строительства ЖСК «Дуслык-строй» Разиф Абдрашитов и Валерий Денисов были приговорены к четырем годам лишения свободы за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ).

Венера Хисамова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте