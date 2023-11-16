Путин назначил Антона Лисицына замдиректора Росфинмониторинга

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении заместителем директора Росфинмониторинга Антона Лисицына. Указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно информации на сайте службы, господин Лисицын ранее был исполняющим обязанности замдиректора Росфинмониторинга. Кроме того, летом 2022 года он занимал должность начальника управления ведомства по противодействию финансированию терроризма, следует из новости на сайте Росфинмониторинга.

Эрдни Кагалтынов