В Сочи мужчину подозревают в краже гитары уснувшего на улице пьяного музыканта

Сочинские полицейские задержали подозреваемого в краже. Мужчина забрал вещи спавшего на улице гитариста, сообщает пресс-служба УВД города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД по Сочи Фото: пресс-служба УВД по Сочи

В ведомстве сообщили, что 52-летний потерпевший был пьян и уснул прямо на лавочке. Мимо в это время шел 42-летний фигурант, он забрав себе деньги, сотовый телефон и гитару музыканта, считают правоохранители.

Подозреваемого нашли по камерам видеонаблюдения. В его отношении возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ (Кража). Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

Вячеслав Рыжков

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