Стоимость платной парковки в центре Перми увеличится с января 2024 года

С января 2024 года в центре Перми вырастет стоимость платной парковки. В частности, часовая остановка в зоне №102 будет стоить 40 руб. Об этом сообщается на сайте мэрии.

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Тарифная зона платных парковок №102 ограничена участками дорог: ул. Попова от ул. Монастырской до ул. Пушкина, площадью возле Центрального рынка, ул. Пушкина от площади возле Центрального рынка до ул. Краснова, ул. Краснова от ул. Пушкина до ул. Сибирской, ул. Сибирской от ул. Краснова до ул. Революции, ул. Революции от ул. Сибирской до ул. Максима Горького, ул. Максима Горького от ул. Революции до ул. Монастырской, ул. Монастырской от ул. Максима Горького до ул. Попова.

Кроме того, в связи с существующим дефицитом парковочных мест в ноябре 2023 года границы тарифной зоны №102 были расширены: в нее включили парковочные места, расположенные вдоль сквера Уральских добровольцев — в проезде от ул. Советской до ул. Петропавловской, 59.

С 9 января 2024 года стоимость парковки в зоне №102 составит 40 руб. Стоимость парковки в тарифной зоне №101, а также на плоскостных парковках останется прежней — 20 руб. в час.

С 1 января 2024 года 20 руб. в час составит стоимость парковочного места на следующих участках: ул. Героев Хасана от ул. Белинского до ул. Соловьева; Комсомольский проспект от ул. Белинского до ул. Соловьева; ул. Куйбышева от ул. Белинского до ул. Юрия Смирнова; ул. Юрия Смирнова от ул. Куйбышева до ул. Героев Хасана; ул. Соловьева от ул. Куйбышева до ул. Героев Хасана.