В поселке Бугры в Ленобласти откроется детский сад на Аллее Ньютона

Госстройнадзор Ленобласти разрешил ввести в эксплуатацию детский сад на 270 мест на Аллее Ньютона в поселке Бугры, сообщили в правительстве Ленобласти.

Дошкольное учреждение рассчитано на 14 групп от полутора до семи лет, в том числе логопедические. Для занятий физкультурой в детском садике предусмотрены бассейн и спортивный зал. Отдельный зал предназначен для занятий музыкой.

Детский сад был построен группой компаний «Арсенал» по госпрограмме «Соцобъекты в обмен на налоги». Заместитель председателя правительства Ленобласти Евгений Барановский отметил, что дошкольное учреждение было построено инвестором за 11 месяцев.

«Это показательная скорость работы, которую будем ставить в пример другим нашим партнерам»,— рассказал он.

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