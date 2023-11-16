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82% студентов Ижевска считают необходимым работать

В столице Удмуртии 82% опрошенных студентов, обучающихся на дневном отделении вузов, считают необходимым работать. При этом 44% респондентов считают, что трудиться нужно по специальности студента, 38% — любой сфере, куда возьмут без опыта. Об этом сообщает пресс-служба SuperJob.

Однако среди родителей мнение студентов разделяют 53% респондентов. Свою позицию противник обосновывают тем, что учеба — это особый труд и вклад в будущее, а при такой нагрузке возможны только разовые подработки. При этом родители чаще выступают за то, чтобы искать работу по специальности.

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