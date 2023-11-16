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В четырех южноуральских городах объявили режим неблагоприятных метеоусловий

В Челябинске, Сатке, Коркино и Златоусте на сутки – с 19 часов четверга до 19 часов пятницы — ожидается режим неблагоприятных метеорологических условий, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ в воздухе. Об этом сообщили в минэкологии региона со ссылкой на Челябинский гидрометцентр.

«Промышленные предприятия готовы к выполнению мероприятий по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух путем приостановки части производственных процессов»,— отмечают в министерстве.

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