В четырех южноуральских городах объявили режим неблагоприятных метеоусловий

В Челябинске, Сатке, Коркино и Златоусте на сутки – с 19 часов четверга до 19 часов пятницы — ожидается режим неблагоприятных метеорологических условий, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ в воздухе. Об этом сообщили в минэкологии региона со ссылкой на Челябинский гидрометцентр.

«Промышленные предприятия готовы к выполнению мероприятий по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух путем приостановки части производственных процессов»,— отмечают в министерстве.