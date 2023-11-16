Ростовчанин у осужден за истязание своего малолетнего сына

Суд в Ростове приговорил 33-летнего жителя города к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за истязание своего малолетнего сына, сообщила пресс-служба СУ СКР по Ростовской области. Приговор с законную силу не вступил и может быть обжалован.

Как следует из материалов дела, осужденный систематически избивал мальчика, лишал питания и медобслуживания, чем причинял ему физические и психические страдания. Обнаружив 26 мая 2022 года своего сына в квартире без признаков жизни, мужчина, опасаясь ответственности, вынес тело мальчика из квартиры в дорожной сумке и сбросил в реку Темерник.

Через несколько дней сумку с телом ребенка обнаружил местный жителем, сообщивший о находке в полицию. Отец ребенка был выявлен и задержан. В ходе расследования уголовного дела мужчина сознался в содеянном.

Судебно-медицинские экспертизы выявили наличие у ребенка крайней степени истощения и системной патологии, характерной для врожденных заболеваний, что в совокупности могло привести к наступлению его смерти.

Сергей Иванов