Путин обсудил с членами Совбеза участие России в международных мероприятиях

Президент Владимир Путин провел совещание в режиме видеоконференции с постоянными членами Совета безопасности, сообщила пресс-служба Кремля. В ходе совещания президент предложил обсудить участие России в крупных международных мероприятиях. Каких именно, он не уточнил.

«В последнее время с нашим участием прошло несколько крупных международных мероприятий, и по их результатам мы принимали определенные решения. Давайте поговорим сегодня о том, как эти решения исполняются»,— сказал Владимир Путин в начале совещания. Он также попросил главу МИДа Сергея Лаврова выступить с докладом.

На встрече также присутствовали председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава МВД Владимир Колокольцев, руководитель администрации президента Антон Вайно, глава Минобороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.