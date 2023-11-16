Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, насколько хорошей инвестицией является гоночный автомобиль 1962 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sotheby's Фото: sotheby's

На аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за без малого $52 млн продали автомобиль Ferrari 250 GTO. Сделка еще раз доказала, что на сегодняшний день эта модель является самым дорогим автомобилем в мире, и цена будет только расти, то есть это отличная инвестиция.

Конкретный экземпляр был построен в 1962 году для участия в гонках «24 часа Ле-Мана». Во время этих суточных состязаний машиной управляли посменно Майк Паркс и Лоренцо Бандини. После автомобиль уехал в США, где находился во владении нескольких американских коллекционеров.

Предыдущий рекорд цены во время аукциона с таким же авто был установлен в 2018 году, когда на Sotheby’s за Ferrari 250 GTO заплатили $48,4 млн. Его выпустили в 1962 году, и сначала он был тестовой машиной чемпиона «Формулы-1» Фила Хилла. В 1963 и 1964 годах эта Ferrari выиграла в своем классе две гонки Targa Florio. Потом кузовное ателье Carrozzeria Scaglietti установило на автомобиль новый кузов. Силовой агрегат — трехлитровый V12, развивающий 300 л. с., остался прежним.

Самой дорогой машиной, когда-либо проданной на аукционах, считается Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut 1955 года выпуска. Это один из двух сохранившихся прототипов, разработанных гоночным отделом компании во главе с Рудольфом Уленхаутом. В мае 2022 года за него выручили €135 млн. До аукциона автомобиль принадлежал штутгартской марке, да и сами торги проходили в музее Mercedes-Benz.

Избавиться от своего сокровища компания якобы решила для того, чтобы создать Всемирный фонд Mercedes-Benz, который будет предоставлять молодежи образовательные и исследовательские стипендии в области науки об окружающей среде. Многие считают, что аукцион этот был фейковый и являлся не чем иным, как пиар-акцией. В самом деле с трудом можно себе представить, чтобы, например, Лувр решил продать «Джоконду», чтобы учредить стипендиальный фонд для одаренных в плане живописи подростков.