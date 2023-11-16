Застройкой хлебозавода «Кондитер №8» займется «Ярус групп»

Комиссия по землепользованию и застройке рассмотрела вопрос по смене зонирования участка под хлебозаводом «Кондитер №8» для жилой застройки. Проект уже прошел публичные слушания. На площадке по ул. Беляева, 13 предлагается установить зону обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2, подзону высотностью в 16 этажей и коэффициент плотности застройки 3,12. Как стало известно «Ъ-Прикамье» на сегодняшнем заседании комиссии, заявление об освоении территории в этот раз подало не предприятие хлебозавода, как в прошлый раз, а девелопер «Ярус групп». Обращение направила компания холдинга ООО СЗ «Малкова 12».

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Представитель регионального минимущества сообщила, что у участка хлебозавода на ул. Беляева, 13, сменился собственник. Строительство жилого комплекса на месте «Кондитера №8» будет вести ООО СЗ «Малкова 12». По данным обосновывающих материалов к заседанию, эта компания стала правообладателем территории 9 ноября. При этом, по словам представителя минимущества, предприятие «Кондитер №8» все равно принимает участие в развитии площадки. СЗ «Малкова 12» приложило к своему заявлению в комиссию соглашение с мэрией Перми о развитии социнфраструктуры. Также в отношении территории проведено транспортное моделирование, согласно которому параметры застройки не ухудшат дорожную ситуацию. В то же время девелопер должен дополнительно проработать фасадные решения и архитектурную подсветку будущего комплекса.

О жилой застройке хлебозавода «Кондитер №8» стало известно в начале года. Производственный цех предприятия перенесут, а на его месте возведут три дома высотой 14 и 16 этажей. Общая площадь жилой застройки составит 25,3 тыс. кв. м.