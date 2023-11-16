Цена проезда по трассе М-12 от Москвы до Казани составит 6 тысяч рублей

Цена за проезд по новой платной трассе М-12 от Москвы до Казани составит около 6 тыс. руб. Об этом журналистам сказал глава проекта седьмого этапа автодороги компании «Автодор» Дмитрий Костин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По его словам, путь от Москвы до Арзамаса обойдется в 2,8 тыс. руб. Это примерно половина пути до Казани. «Я предполагаю, что до Казани проезд обойдется в 5-6 тыс. руб.»,— сказал господин Костин.

Напомним, седьмой этап автодороги М-12 открылся в Татарстане накануне, 15 ноября.

"Ъ-Казань"