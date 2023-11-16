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Коммерсантъ FM
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Прожиточный минимум для пенсионеров с 2024 года

Регион Сумма (руб.)
Чукотский АО 34239
Ненецкий АО 23985
Камчатский край 23692
Магаданская область 22826
Мурманская область 20995
Республика Саха (Якутия) 19809
Ямало-Ненецкий АО 18714
Сахалинская область 17841
Ханты-Мансийский АО 17629
Еврейская АО 17359
Хабаровский край 17146
Москва 16964
Республика Карелия 15989
Республика Коми 15961
Приморский край 15815
Московская область 15735
Забайкальский край 15549
Амурская область 15328
Архангельская область 15218
Красноярский край 14752
Республика Бурятия 14299
Республика Кабардино-Балкария 14220
Санкт-Петербург 14037
Иркутская область 13905
Ленинградская область 13775
Калининградская область 13689
Севастополь 13555
Вологодская область 13423
Республика Тыва 13423
Республика Хакасия 13381
Новосибирская область 13173
Тульская область 13118
Тюменская область 13118
Новгородская область 13024
Псковская область 12987
Свердловская область 12987
Томская область 12951
Запорожская область 12891
Херсонская область 12891
Смоленская область 12856
Ярославская область 12856
Астраханская область 12725
Владимирская область 12725
Республика Крым 12725
Тверская область 12725
Алтайский край 12608
Калужская область 12594
Краснодарский край 12594
Республика Калмыкия 12594
Чеченская Республика 12594
Республика Башкортостан 12530
Донецкая народная республика 12492
Ивановская область 12492
Луганская народная республика 12492
Курганская область 12332
Нижегородская область 12332
Республика Алтай 12332
Республика Ингушетия 12332
Ростовская область 12332
Самарская область 12332
Брянская область 12328
Челябинская область 12280
Тамбовская область 12234
Пермский край 12227
Республика Карачаево-Черкесия 12200
Орловская область 12200
Кемеровская область 12093
Костромская область 12069
Кировская область 11960
Республика Дагестан 11938
Курская область 11831
Республика Северная Осетия — Алания 11807
Ставропольский край 11807
Омская область 11802
Воронежская область 11745
Рязанская область 11675
Республика Удмуртия 11675
Ульяновская область 11675
Республика Марий Эл 11545
Республика Мордовия 11462
Оренбургская область 11413
Чувашская Республика 11413
Волгоградская область 11281
Республика Адыгея 11281
Пензенская область 11246
Республика Татарстан 11151
Липецкая область 11134
Белгородская область 11019
Саратовская область 11019

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