Прожиточный минимум для пенсионеров с 2024 года

|Чукотский АО
|34239
|Ненецкий АО
|23985
|Камчатский край
|23692
|Магаданская область
|22826
|Мурманская область
|20995
|Республика Саха (Якутия)
|19809
|Ямало-Ненецкий АО
|18714
|Сахалинская область
|17841
|Ханты-Мансийский АО
|17629
|Еврейская АО
|17359
|Хабаровский край
|17146
|Москва
|16964
|Республика Карелия
|15989
|Республика Коми
|15961
|Приморский край
|15815
|Московская область
|15735
|Забайкальский край
|15549
|Амурская область
|15328
|Архангельская область
|15218
|Красноярский край
|14752
|Республика Бурятия
|14299
|Республика Кабардино-Балкария
|14220
|Санкт-Петербург
|14037
|Иркутская область
|13905
|Ленинградская область
|13775
|Калининградская область
|13689
|Севастополь
|13555
|Вологодская область
|13423
|Республика Тыва
|13423
|Республика Хакасия
|13381
|Новосибирская область
|13173
|Тульская область
|13118
|Тюменская область
|13118
|Новгородская область
|13024
|Псковская область
|12987
|Свердловская область
|12987
|Томская область
|12951
|Запорожская область
|12891
|Херсонская область
|12891
|Смоленская область
|12856
|Ярославская область
|12856
|Астраханская область
|12725
|Владимирская область
|12725
|Республика Крым
|12725
|Тверская область
|12725
|Алтайский край
|12608
|Калужская область
|12594
|Краснодарский край
|12594
|Республика Калмыкия
|12594
|Чеченская Республика
|12594
|Республика Башкортостан
|12530
|Донецкая народная республика
|12492
|Ивановская область
|12492
|Луганская народная республика
|12492
|Курганская область
|12332
|Нижегородская область
|12332
|Республика Алтай
|12332
|Республика Ингушетия
|12332
|Ростовская область
|12332
|Самарская область
|12332
|Брянская область
|12328
|Челябинская область
|12280
|Тамбовская область
|12234
|Пермский край
|12227
|Республика Карачаево-Черкесия
|12200
|Орловская область
|12200
|Кемеровская область
|12093
|Костромская область
|12069
|Кировская область
|11960
|Республика Дагестан
|11938
|Курская область
|11831
|Республика Северная Осетия — Алания
|11807
|Ставропольский край
|11807
|Омская область
|11802
|Воронежская область
|11745
|Рязанская область
|11675
|Республика Удмуртия
|11675
|Ульяновская область
|11675
|Республика Марий Эл
|11545
|Республика Мордовия
|11462
|Оренбургская область
|11413
|Чувашская Республика
|11413
|Волгоградская область
|11281
|Республика Адыгея
|11281
|Пензенская область
|11246
|Республика Татарстан
|11151
|Липецкая область
|11134
|Белгородская область
|11019
|Саратовская область
|11019