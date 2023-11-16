На СКЖД более чем в 1,5 раза выросли перевозки груженых контейнеров

По итогам 10 месяцев количество отправленных груженых контейнеров выросло на 51,5% и составило 48,4 тыс. ДФЭ (условная единица измерения вместимости, соответствует размерам стандартного грузового контейнера длиной 20 футов (6,1 м). Перевезено 818 тыс. т грузов, (+45,6%). Об этом сообщила пресс-служба дороги.

По ее данным, химикатов и соды перевезено 11,8 тыс. ДФЭ (на 29,1% больше, чем в январе-октябре 2022 года); автомобилей и комплектующих – порядка 7 тыс. ДФЭ (+75,7%); строительных грузов – 6,7 тыс. ДФЭ (рост почти в 2 раза); продовольственных товаров – 5,8 тыс. ДФЭ (+33,5%); машин, станков, двигателей – 1,9 тыс. ДФЭ (+33,5%); сборных грузов – 1,9 тыс. ДФЭ (рост почти в 2 раза); химических и минеральных удобрений – 1,9 тыс. ДФЭ (рост почти в 2,2 раза); зерна – 1,5 тыс. ДФЭ (рост более чем в 2 раза); нефти и нефтепродуктов – 1,5 тыс. ДФЭ (+87,5%).

Сергей Иванов