Реконструкция корпуса больницы в Кармаскалах подорожает почти на 100 млн рублей

Правительство Башкирии планирует внести изменения в контракт на перепрофилирование корпуса Кармаскалинской ЦРБ под детскую поликлинику. Проект постановления об этом опубликован на сайте республиканского министерства строительства и архитектуры.

Стоимость реконструкции будет увеличена до 429 млн руб., а срок выполнения работ продлен до 30 ноября текущего года.

Контракт на реконструкцию инфекционного корпуса ЦРБ в Кармаскалах был заключен в сентябре прошлого года по цене 330,3 млн руб. Сдать объект подрядчик должен был до 30 сентября этого года.

Работы финансируются из республиканского и федерального бюджета. В 2022 году на реконструкцию выделено 19 млн руб., из которых республиканские средства составили 3 млн руб., федеральное финансирование — 49,8 млн руб. На 2023 год запланировано направить на перепрофилирование корпуса 277 млн руб., 16 млн руб. из которых выделит республика, федеральное финансирование составит 261 млн руб.

ООО «Капитал строй» зарегистрировано в Уфе в 2014 году. Компанией владеют Васиф Ашрафов и Алексей Лесин. В 2022 году прибыль компании составила14,4 млн руб., выручка 640 млн руб.

Наталья Балыкова

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