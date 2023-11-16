Бывший сотрудник нефтяной компании и коммерсант обвиняются в подкупе

45-летний бывший заместитель директора филиала крупной нефтяной компании в Башкирии обвиняется в посредничестве при коммерческом подкупе (ч. 2 ст. 204.1 УК РФ), а 42-летний владелец ООО «Стройсервис» — в коммерческом подкупе (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 204 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ региона.

Их имена и фамилии не раскрываются. По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцем «Стройсервиса» является Руслан Шарипов.

По данным следствия, заместитель директора филиала нефтяной компании, используя личные связи, предложил руководителю другого структурного подразделения этой компании за взятку содействовать заранее определенному подрядчику — «Стройсервису» — в победе в конкурсе по отбору подрядчика для демонтажа трубопроводов предприятия.

После передачи первой части взятки в размере 100 тыс. руб. владелец «Стройсервиса» был задержан с поличным сотрудниками ФСБ. Сотрудник нефтяной компании, оказывавший посредничество при коммерческом подкупе, освобожден от занимаемой должности.

Результаты закупки отменены, так как «полученные незаконным путем сведения позволили злоумышленникам получить конкурентное преимущество при проведении тендера», отмечается в сообщении. Планируется проведение повторного конкурса.

Фигурантам уголовных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Майя Иванова

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