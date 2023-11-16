Для строительства Камского моста с подходами используют участки городских лесов

Для строительства нового Камского моста из состава Пермского городского лесничества планируется вывести часть лесных территорий, необходимых для реконструкции существующей дорожной развязки на правом берегу Камы в Перми. Об этом «Ъ-Прикамье» стало известно на сегодняшнем заседании комиссии по землепользованию и застройке. Краевое управление автомобильных дорог и транспорта (УАДиТ) обратилось в комиссию, предложив установить зону транспортных сооружений С-3 в отношении четырех земельных участков Верхне-Курьинского участкового лесничества. Общая территория выделов, которые предполагается вывести из Пермского городского лесничества, составляет 739,7 га.

Проектная документация строительства моста через Каму с подходами разрабатывается по заказу УАДиТ. Во время третьего этапа строительства моста планируется реконструировать существующую дорожную развязку на пересечении улиц Спешилова, Якутской, Докучаева и дороги Дружбы. Участки, выводимые из состава лесничества, входят в зону городских лесов ГЛ. По законодательству в рамках компенсационных мер зона ГЛ уже установлена на территории Ленинского района Перми, в микрорайоне Камская долина. У городского управления по экологии и природопользованию также получено согласование на этот проект.

Предложение УАДиТ прошло публичные слушания. Комиссия по ПЗЗ согласовала смену зонирования на участках под реконструкцию дорожной развязки.

Согласно обновленной адресной инвестиционной программе, на строительство моста из регионального бюджета ежегодно планируется выделять по 1 млрд руб. Объект будет четырехполосным, с велодорожками и тротуарами. Длина сооружения составит 899 м, площадь — 23,5 тыс. кв. м. Начать строительство планируется в 2024 году, а ввести мост в эксплуатацию — в 2027-м.