Казань вошла в топ-4 городов РФ по уровню зарплат товароведов

Казань оказалась в четверке городов России с наибольшим уровнем зарплат товароведов. Об этом говорится в исследовании Superjob, передает мэрия города..

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В среднем в Казани товароведы получают по 45 тыс. руб. в месяц. Список городов традиционно возглавляет Москва с 67 тыс. руб. В тройку также входят Санкт-Петербург (55 тыс. руб) и Екатеринбург (47 тыс.). Казань разделила четвертую позицию с Краснодаром и Новосибирском.

"Ъ-Казань"