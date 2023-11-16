Тимур Мухаметьянов возглавил управление Ространснадзора Башкирии

Бывший председатель госкомитета Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов назначен исполняющим обязанности руководителя регионального управления Ространснадзора, сообщил источник «Ъ-Уфа». В этой должности он сменил Сергея Мережко, который избран в Курултай Башкирии. Сам господин Мухаметьянов не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

Тимур Мухаметьянов родился в 1984 году в Кумертау. Окончил Международный независимый эколого-политологический университет, Высшую школу экономики, а также аспирантуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. В 2008 году работал специалистом первого разряда в Министерстве регионального развития России, а затем главным специалистом-экспертом отдела межгосударственного сотрудничества и протокола Департамента международных связей и развития приграничного сотрудничества.

В 2010–2017 годах работал специалистом первого разряда, главным специалистом-экспертом, заместителем начальника, начальником отдела международных организаций, транспортной политики и регионального сотрудничества Департамента международного сотрудничества Министерства транспорта России.

В 2017–2020 годы был председателем государственного комитета республики по транспорту и дорожному хозяйству. В апреле 2020 стал советником Радия Хабирова по вопросам транспортной и дорожной инфраструктуры, строительства, благоустройства и ЖКХ, а с 2021 года работал в Минтрансе России.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте