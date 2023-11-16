Петербургская сеть пекарен откроет производство и три бистро в столице Сербии

Санкт-Петербургская сеть пекарен «Слой» откроет собственное производство и три кафе в столице Сербии Белграде, рассказала одна из основателей сети Елена Ковтун РБК Петербург.

Производственная площадка займет 180 кв. м. У сети также появится три новых кафе, которые дополнят 65 в России: пекарня площадью 40 кв. м. и два бистро площадью 150 и 180 кв. м. Сумму инвестиций в сербский бизнес госпожа Ковтун не раскрыла.

«Бистро-пекарни с полноценной вечерней кухней и вином наиболее актуальны в Сербии, где культура завтраков пока что развита слабо, а культура вечернего досуга на высоком уровне»,— рассказала изданию Елена Ковтун.

Меню сербских заведений сети будет отличаться от петербургских. В блюдах будут использовать продукты, используемые в местной кухне: каймак и айвар, будут выпекать бурек. По словам представительницы «Слоя», компания выбрала для развития бизнеса Сербию в силу того, что рынок пекарен в ней растет. Кроме того, Сербия имеет сходства с Россией в культурных, юридических и экономических аспектах, отметила Елена Ковтун. Это упростило адаптацию компании под местные правила ведения бизнеса.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», юридическое лицо «Слоя» в России — ООО «Гранола-Опт» — принадлежит Игорю Водопьянову (35%), Кириллу Шишкову (35%) и Павлу Калинскому (30%). Игорь Водопьянов и Кирилл Шишков — бизнес-партнеры по УК «Теорема», управляющей в Петербурге коммерческой недвижимостью. В Петербурге у сети «Слой» работает шесть кафе в центре города и шесть кафетериев в кампусах Высшей школы экономики.

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