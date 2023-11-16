В Татышлинском районе пенсионер застрелил бывшую жену и покончил с собой

63-летний машинист из деревни Аксаитово застрелил свою 53-летнюю жену, сообщает Telegram-канал Mash Batash. Супруги развелись в сентябре текущего года после пяти лет брака, но поддерживали связь. Узнав, что бывшая супруга вернулась с вахты, пенсионер попросил ее помочь ощипать гусей.

Предварительно, они поссорились на почве ревности. Мужчина застрелил бывшую жену из пистолета. После этого он позвонил друзьям, в скорую помощь, а затем покончил с собой.

Майя Иванова

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