В Татарстане с начала года уволились 168 врачей

В Татарстане за 10 месяцев 2023 года безвозвратно уволились 168 врачей. Об этом на заседании комитета Госсовета по бюджету сообщил заместитель министра здравоохранения республики Ильдар Фатихов.

По его словам, «тренд увольнения врачей уменьшился». Так, за 2022 год безвозвратно уволились 327 врачей, а в 2021 году — 281 врач. «Период пандемии внес коррективы в движение кадров»,— пояснил чиновник.

Господин Фатихов уточнил, что большая часть врачей увольняется для перерасчета пенсии (рабочим пенсионерам размер пенсии не индексируют), однако затем они возвращаются на работу.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"