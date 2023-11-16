В Ростове задержан подозреваемый в серии краж из магазина электроники

В ходе проведения комплекса мероприятий сотрудниками пункта полиции «Левенцовский» ОП № 8 УМВД России по Ростову-на-Дону задержали 28-летнего местного жителя, который подозревается в совершении краж из магазина техники, сообщило управление по связям со СМИ городского УМВД России.

По данным управления, молодой человек, работавший в данном магазине продавцом-консультантом, воспользовался доверенным ему ключом от витрин с товаром. Он открывал стеллажи, забирал оттуда наушники, либо телефоны и уносил их из магазина в личных вещах. Украденное продавал в ломбард, а полученные деньги присваивал.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК Российской Федерации «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сергей Иванов