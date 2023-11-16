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Житель Удмуртии расплачивался в магазинах билетами из «Банка прикола»

В Удмуртии сотрудники полиции задержали 50-летнего неработающего жителя Балезинского района, которого подозревают в мошенничестве. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, мужчина расплатился за продукты в магазине билетом из «Банка приколов» номиналом 5 тыс. руб. Приобрел фальшивки он в Московской области.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Отмечается, что ранее мужчину уже судили за аналогичное преступление.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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