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На каждого жителя Татарстана предложили завести медицинский паспорт

Депутат «Единой России» Дмитрий Самаренкин предложил завести на каждого жителя Татарстана электронный медицинский паспорт. «Конечно, хорошо, когда тебя посмотрел какой-то медицинский профессор, но я считаю, что любая системность намного лучше. Необходим электронный медицинский паспорт»,— сказал он на заседании комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам.

Господин Самаренкин считает, что тогда «каждый житель республики будет иметь четкие понятные показатели». «Его приняли, назвал фамилию, и мы видим в течение нескольких лет кровь его и мочу»,— подчеркнул депутат.

Заместитель министра здравоохранения Татарстана Ильдар Фатихов сказал, что сейчас в республике запущена в тестовом режиме государственная информационная система «Татмис». Она «собирает все данные по провождению всех обследований и анализов», отметил чиновник. Однако он не смог уточнить, какое количество пациентов есть уже в базе этой системы.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"

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