«Претензии предъявляют то игрокам, то тренеру»

Сборная России по футболу готовится к очередной товарищеской игре. На этот раз с командой Кубы. Встреча пройдет в Волгограде, куда россияне отправятся 18 ноября. Пока же сборная находится на базе в Новогорске. 15 ноября на открытую тренировку команды приезжали представители прессы. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Несмотря на отстранение главной команды страны от всех турниров, интерес представителей прессы к сборной не становится меньше. Вопросов множество. Да, многие повторяются на каждом сборе: про мотивацию, например, или по варианты состава.

И, конечно, самое любимое: как это, играть с командами столь невысокого уровня, да еще и матчи, которые ничего не значат? Главный тренер сборной Валерий Карпин, отвечая на вопросы, порой раздражался, но старался быть искренним и называл вещи своими именами:

«Интереснее было бы сыграть со сборной Германии, Франции или Испании. С тем же Камеруном интереснее играть, чем с Кубой, например, или с Кенией. Но если говорить правду, то выбирать не приходится, играем с тем, с кем возможно сейчас. Сказать, что это команда из топ-5, нельзя. Обманывать не надо никого — ни себя, ни футболистов, ни общественность».

Что касается общественности, то, несмотря на отсутствие официальных матчей в рамках международных турниров, критика в адрес команды Карпина звучит регулярно. То игрокам предъявляют претензии, что они, вроде как, не выкладываются на 100%, то тренеру, который, по мнению некоторых экспертов, не вызывает всех сильнейших игроков на данный момент.

В этот раз сразу несколько игроков не смогли отправиться в Волгоград по медицинским показаниям. У футбольного эксперта Владимира Быстрова это вызвало бурю негодования прямо в прямом эфире федерального канала:

«Пусть игроки будут кривые, косые, но они должны биться и показывать хотя бы футбол, который мы увидели с Камеруном. Все привязываются к тому, что это неофициальный матч. При этом в обратной ситуации футболисты приезжают в сборную даже с микронадрывом, и врач делает укол в ногу — главное, сыграть. И неважно, что через три дня футболист вернется домой сломанный, это уже никого не касается. И всегда так было, и должно быть. Это нормально».

Но, несмотря на критику, желающих посмотреть матч Россия—Куба уже немало — продано 22 тыс. билетов. Хотя «Волгоград Арена» вмещает 45 тыс. человек, так что попасть на игру будет не трудно. К тому же самый дешевый билет стоит всего 500 руб.

В целом недорого, чтобы увидеть в деле наших главных звезд — Александра Головина из «Монако» и Далера Кузяева из «Гавра», которые, если верить обещаниям Карпина, выйдут в основном составе. Конечно, от сборной как всегда ждут только победы, но если вдруг произойдет непредвиденное, никто в команде, похоже, голову пеплом посыпать не будет. На вопрос, что произойдет, если сборная не выиграет или вообще проиграет, полузащитник Андрей Мостовой ответил так:

«Думаю, ничего не начнется. Мы играем в России, сборную критикуют постоянно. Все возможно, но я уверен по сегодняшней тренировке, что все хорошо подготовились. Сейчас середина сезона, физически и тактически есть время, поэтому все будет хорошо».

Не стоит забывать, что матч с Кубой пойдет в зачет рейтинга FIFA. Так что сборная России точно будет играть на победу. А чем этот порыв закончится, увидим 20 ноября. Начало встречи в 19:30, прямую трансляцию из Волгограда будет вести «Матч ТВ».