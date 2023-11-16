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Подземный паркинг у стадиона «Динамо» в Краснодаре вместит 320 автомобилей

Двухъярусный подземный паркинг у стадиона «Динамо» в Краснодаре сможет вместить до 320 автомобилей. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в интервью телеканалу «Краснодар».

Фото: Юга.ру

Фото: Юга.ру

Открытие самого стадиона после реконструкции состоялось 12 августа текущего года. На территории создали условия для занятия 15 видами спорта.

«После открытия для всех желающих здесь стали доступны бесплатные занятия волейболом, боксом, гимнастикой, другими видами спорта. А в ближайшее время появятся новые спортивные площадки»,— отметили в администрации города.

Стоимость работ составила свыше 2 млрд руб. Объект был закрыт на реконструкцию с 2007 года.

Анастасия Донскова

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