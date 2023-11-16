«Стройпанелькомплект» купил у «Австрома» участок под застройку в микрорайоне КамГЭС

Компания «Стройпанелькомплект» обратилась в комиссию по землепользованию и застройке, предложив повысить предельную высотность строительства на участке по ул. Кавказской в Перми. Территория по ул. Кавказской имеет площадь 1,76 га, расположена в микрорайоне КамГЭС. С одной стороны протекает река Амбарка, с другой стороны находится здание Орджоникидзевского райсуда (ул. Кавказская, 11). Заявитель попросил комиссию по ПЗЗ установить на своей площадке подзону в восемь этажей зоны среднеэтажной жилой застройки Ж-2. Сейчас там можно строить дома не выше шести этажей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Представитель краевого минимущества сообщила на сегодняшнем заседании комиссии, что ранее у участка на ул. Кавказской был другой собственник. Территорию собиралась застраивать компания «Австром». В конце 2022 года заявление «Австрома» по повышению высотности строительства на этой земле рассматривалось комиссией и было отправлено на публичные слушания. Новый владелец актива — «Стройпанелькомплект» — предложил другие фасадные решения планируемых домов на участке. В минимуществе отметили, что на этой территории планировалось возведение школы и детского сада. Кроме того, рядом с участком на ул. Кавказской находится школа №153.

Жилой комплекс на ул. Кавказской будет состоять из нескольких домов с детской и спортивной площадками между ними. В составе комплекса появится 338 квартир, общая площадь жилья в нем составит 21,9 тыс. кв. м. Члены комиссии одобрили повышение высотности застройки по предложению девелопера.