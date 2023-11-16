Организаторы турнира по муайтай «Адреналин» назвали полный состав участников

Стал известен полный состав участников турнира по тайскому боксу «Адреналин», который пройдет 24 ноября во дворце спорта «Юность» в Челябинске. Как сообщают в министерстве спорта Челябинской области, на поединки выйдут бойцы из Челябинска, Иркутска, Сочи и Соликамска. Их соперниками станут спортсмены из Таджикистана, Италии, Таиланда, Гонконга, Бельгии, Марокко, Туниса и Ирана.

Челябинцев в списке пятеро. Александр Глаголев будет биться с Шарифом Шарифовым (Таджикистан), Тахмасиб Керимов — с Самуэлем Тоскано (Италия), соперником Никиты Герасимовича будет Сатанфа Систонгпинонг (Таиланд). Анастасия Колосова выйдет на поединок с представительницей Гонконга Хой Йи Вонг. В главном бою вечера за звание чемпиона мира по версии WMC поспорят челябинец Хаял Джаниев и иранец Моджтаба Таравати.