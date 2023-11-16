В Челябинске планируют запустить производство снегоуплотнительных машин

На заводе «Челябинские строительные дорожные машины» готовятся запустить производство ратраков – снегоуплотнительных машин, предназначенных в том числе для горнолыжных склонов. Об этом рассказал генеральный директор компании UMG (СДМ) Игорь Кульган на совещании по организации производства товаров и техники для горнолыжного туризма в России, сообщает пресс-служба холдинга.

На мероприятии с участием министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и вице-премьера Дмитрия Чернышенко представил проект производства ратраков. По его словам, сейчас на челябинском заводе ведутся подготовительные работы к началу испытаний первых образцов машин. В случае успеха технику запустят в серийное производство. Стратегия производства рассчитана до 2028 года.

Снегоуплотнительные машины предназначенных для подготовки и поддержания в кондиционном состоянии горнолыжных склонов, а также лыжных и биатлонных трасс различной сложности.

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