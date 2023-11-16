В бюджете РФ предусмотрены расходы по ключевым направлениям соцполитики и экономики

Во втором, основном чтении принят федеральный бюджет на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. При его формировании были учтены поправки «Единой России», которые партия проработала совместно с правительством страны. Их общий объем составил около 140 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба заксобрания НСО Фото: Пресс-служба заксобрания НСО

Согласно внесенным поправкам, будут увеличены расходы на социальную политику, оборону страны, на образование, здравоохранение и ЖКХ, развитие села, поддержку культуры.

Дополнительные средства предусмотрены на социальную поддержку: выплаты материнского капитала для 1,3 млн семей, горячее питание для 7 млн школьников, доплаты за классное руководство для 900 тыс. педагогов школ и колледжей. Механизмом социального контракта смогут воспользоваться около 1 млн человек.

Повышение минимального размера оплаты труда на 18,5% обеспечит рост зарплат для 5 млн человек и в целом позволит увеличить оплату труда в бюджетной сфере. Индексируются на уровень инфляции пенсии, пособия. При этом пособие по безработице теперь будет индексироваться ежегодно.

Законодательное собрание Новосибирской области рассмотрит проект регионального бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов 23 ноября. Согласно рекомендациям комитетов областного парламента, в бюджете предлагается увеличить финансирование мероприятий по защите населенных пунктов от подтоплений, по капремонту образовательных организаций, проектированию и строительству объектов газификации, строительству и реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения, водоотведения и станций водоподготовки, по строительству и приведению в нормативное состояние автодорог в регионе.

Предлагаемые поправки депутаты фракции «Единая Россия» обсудят с правительством Новосибирской области при подготовке проекта бюджета ко второму чтению, рассказал председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности, депутат законодательного собрания в регионе Федор Николаев.

Он отметил, что на первостепенные расходов в 2024 году запланировано 240,1 млрд руб. Из этой суммы 39,4 млрд предусматривается на соцподдержку населения. «Предусмотренные средства позволят в полном объеме выполнить принятые социальные обязательства и обеспечить финансовую поддержку наиболее незащищенных категорий граждан»,— говорит Федор Николаев.

Также законопроект предполагает повышение зарплаты работников бюджетной сферы с 1 октября 2024 года на 10,8%. «Приоритетными в работе областного парламента и фракции «Единой России» являются вопросы обеспечения населения чистой водой (на эти цели запланированы 3,8 млрд руб.) и создания благоприятных условий для проживания в Новосибирской области. На строительство школ запланировано 8 млрд руб., учреждений здравоохранения — 4,6, детских садов — 295 млн», — рассказал он.