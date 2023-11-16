Более 50 единиц оружия арестовано у нижегородцев из-за долгов

У нижегородских окотников из-за долгов арстовано более 50 единиц охотничьего и другого оружия, сообщили в областном управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

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В частности, в районном отделении возбуждено несколько исполнительных производств в отношении троих мужчин, у которых есть задолженности от 36 тыс. до 3,5 млн руб. Установлено, что у должников в собственности есть три охотничьих ружья и три пистолета, один из которых газовый. Все это имущество, в том числе три сейфа для хранения оружия, арестовано.

Должникам дали 10 дней для оплаты долгов, в противном случае арестованное имущество будет изъято и передано в специализированную организацию для продажи.

Андрей Репин