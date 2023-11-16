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Ростовские предприятия ЖКХ переведены на зимний режим работы

О переходе коммунальных служб на зимний режим работы сообщил в своем ТГ-канале глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

«Поручил нашим городским службам быть наготове. При ухудшении погоды дежурные бригады должны провести превентивную противогололедную обработку проезжих частей и особо опасных участков: подъемов, спусков, транспортных развязок, мостовых переходов»,— написал Алексей Логвиненко.

Переход предприятий ЖКХ на зимний режим работы включает ряд мероприятий, в число которых входит противогололедная обработка дорог, пешеходных дорожек, уборка снега.

Сергей Иванов

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