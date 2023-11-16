В Екатеринбурге задержали 19-летнего парня, оформлявшего кредиты на девушек
В Екатеринбурге оперативники отдела полиции № 5 по Ленинскому району задержали 19-летнего молодого человека, подозреваемого в оформлении кредитов на своих девушек на суммы от 100 до 200 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.
По предварительным данным, молодой человек оформлял кредиты на имя девушек через мобильное приложение банка. Он переводил деньги на свой счет и пропадал. Вместе с деньгами он мог забрать телефон и банковскую карту потерпевших. «В содеянном раскаиваюсь полностью, свою вину признаю, готов сотрудничать со следствием и, по возможности, возместить моральный ущерб»,— сказал задержанный.
Молодой человек также признался, что в конце октября в Среднеуральске у матери своей знакомой он украл телефон, банковские карты и паспорт.
Сейчас полицейские ищут потерпевших, которых мог обмануть молодой человек.